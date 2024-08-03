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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru? İşte detaylar...

"KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı öncesinde, adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Öte yandan sınava girecek olan binlerce kişi, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını sorguluyor. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru?

12:09 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

"KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavlarında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında ÖABT sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

461 BİN 763 ADAY SINAVLARA BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.

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