KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru? İşte detaylar...

"KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavlarında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında ÖABT sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

461 BİN 763 ADAY SINAVLARA BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.