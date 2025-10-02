KPSS sonuç tarihi 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih duyuruldu mu?

2025 KPSS Lisans oturumlarına katılan adaylar şimdi sonuç tarihini araştırıyor. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’nin sonuç takvimine çevrildi. Peki, A Grubu KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuçlarını nasıl öğrenebilecek?
Kamuda görev almak isteyen milyonlarca adayın katıldığı 2025 KPSS Lisans sınav maratonu sona erdi. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından en çok merak edilen konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM takvimi sonuç duyurusunu işaret ederken, adaylar “KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?” sorusunu gündeme taşıdı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
A grubu 2025 KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları ÖSYM takvimine göre 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.
Sonuç sorgulama ekranında;
Genel Yetenek & Genel Kültür netleri
Alan Bilgisi netleri
Test bazlı doğru-yanlış sayıları
KPSS puan türleri bilgileri adayların erişimine açılacak.