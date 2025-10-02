KPSS sonuç tarihi 2025: KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih duyuruldu mu?

Kamuda görev almak isteyen milyonlarca adayın katıldığı 2025 KPSS Lisans sınav maratonu sona erdi. Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının ardından en çok merak edilen konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM takvimi sonuç duyurusunu işaret ederken, adaylar “KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?” sorusunu gündeme taşıdı.