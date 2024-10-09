KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA: Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor? 60 aya kadar...

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma fırsatı devreye giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bir karar aldı. Bu kararla, borcunu ödemekte güçlük çekenler, borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırabilecek.