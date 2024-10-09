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KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA: Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor? 60 aya kadar...

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA: Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor? 60 aya kadar...

14:339/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman başlayacak?
Kredi kartı borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

"Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, limiti 50 bin liraya kadar olan kartlarda dönem borcunun yüzde 20’si, 50 bin liranın üzerinde limiti olan kartlarda ise dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirleneceğini duyurdu. Peki, kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma fırsatı devreye giriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bir karar aldı. Bu kararla, borcunu ödemekte güçlük çekenler, borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırabilecek.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

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