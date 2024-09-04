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Kuruluş Osman 165. yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu eylül ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında beş sezondur izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman 6. sezon çekimleri başladı. Kuruluş Osman 165. yeni bölüm ne zaman, bu akşam saat 20:00'de yayınlanır mı? Kuruluş Osman yeni sezon bölümü fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm bugün var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümü 165. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüme ilişkin detaylar...

15:11 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kuruluş Osman 165. bölüm
Kuruluş Osman 165. bölüm

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon 165. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Kuruluş Osman yeni fragmanı ile ilgili bilgiler...

KURULUŞ OSMAN 6. SEZON İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla yakında atv ekranlarında yer alacağı yayınlanan fragmanla duyuruldu. Kuruluş Osman'ın 165. Bölüm tarihi ise açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 6. sezonun ilk bölümü olan 165. bölüm fragmanı şu açıklama ile yayınlandı:

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü. Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

KURULUŞ OSMAN 165. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Osman Bey, Konstantin'i gafil avladı ve onun tek hamlede canını aldı. Hanesiyle birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Toprakları genişletmek isteyen Osman Bey'in hedefinde Brusa vardı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA KADROYA DAHİL OLAN OYUNCULAR

Oyuncu Ali Sürmeli, 'Karesi Bey' karakteriyle 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonuna katıldı. Sürmeli, dizinin altıncı sezonuna 'Karesi Bey' rolüyle dahil olacak.



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