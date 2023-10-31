KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversite öğrencilerine yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanları sunuluyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklaması için gözler GSB'ye çevrilmiş durumda. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarına odaklandı.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Yüz binlerce aday burs başvurusunda bulunduğundan e-Devlet ekranında zaman zaman yoğunluk olabiliyor.Geçtiğimiz yıllarda burs başvuru sonucu erişime açıldığında adaylar sorgulama işlemi yapmak için beklemek zorunda kalmıştı.Adaylar e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarının mobil marketlerinden indirerek daha hızlı sorgulama işlemi yapabilir.

KYK bursları ne zaman yatacak?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs ücreti ne kadar 2023-2024?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.







