KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihte başlıyor? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemleri geride kaldı. Adaylar, tercih işlemlerini 5 Ağustos'a kadar tamamladı. Şimdi ise sonuçların açıklanması ardından başlayacak KYK süreci gündemde. Peki, 2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK yurt başvurularının, 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.