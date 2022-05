LGS 2022 sınavı: 2022 LGS sınav yerleri belli oldu!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kalırken istediği liseye girebilmek için sınavda ter dökecek 8. sınıf öğrencileri "LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı, LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? " gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

2022 LGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 5 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin son hazırlıklarını anlattı. LGS’de süre ve içerik konusunda bir değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya karşılık Şensoy, “LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 2018’den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması devam edecek. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak” dedi. Salgın sürecinde iki oturum arasında öğrencilerin bir araya gelmemesi için çalışıldığını anımsatan Şensoy, “Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler” bilgisini verdi.

“Geçtiğimiz iki yılda salgın önlemleri kapsamında her öğrenci, kendi okulunda sınava girmişti. Bu uygulama bu sene de devam edecek mi” sorusu üzerine Şensoy, “Salgın nedeniyle çocuklarımızın araçlara binerek başka yerlere seyahat etmelerini engellemek adına kendi okullarında sınavı yapıyoruz, bu durum sahada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu uygulamayı, bu sene de devam ettiriyoruz. Bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek” diye konuştu

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2022 yılında 5 Haziran tarihinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.