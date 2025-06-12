Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilen sorulardan birisi olarak, LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu öne çıkıyor. MEB tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. LGS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? 2025 LGS'ye girerken akbil, bozuk para ve su götürülür mü? İşte detaylar...

2025 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav, 15 Haziran Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS'YE GİRERKEN KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS'YE ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?

Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB, 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

Milyonarca aday LGS sınav giriş yerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden öğrenebilecek.







