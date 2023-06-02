LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri 26 Mayıs'ta açıklandı. Sınava katılım gösterecek adaylar için heyecan tüm hızıyla sürerken LGS giriş belgesi nasıl alınır diye merak eden adaylar e-Okul VBS ekranını ziyaret ediyor. Bununla birlikte veliler başta olmak üzere pek çok kişi LGS saat kaçta başlayacak, ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Adayların erişimine açılan e-Okul LGS sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden sınav merkezini sorgulayabilir, giriş belgesini temin edebilirsiniz.

MEB E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nın bu yıl 4 Haziran 2023'te uygulanacağını açıkladı. Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS'YE GİDERKEN HANGİ BELGELER ALINMALI?

MEB'in başvuru kılavuzunda adayların kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da, LGS giriş belgelerinde belirtilen binada hazır olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öğrencilerin ayrıca yanlarında fotoğraflı ve renkli çıktısı alınmış, okul müdürlüklerinde mühürlenerek onaylatılmış LGS giriş belgeleri ile birlikte, üzerinde T.C kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport bulundurmaları şart. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi olması gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.







