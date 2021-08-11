Messi hangi takımda? Lionel Messi'nin takımı belli oldu mu?

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran 34 yaşındaki yıldız, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim. Gerçekten konuşabilecek durumda değilim" dedi.

Messi'nin hangi takıma geçtiği merak ediliyordu. Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu.

MESSİ HANGİ TAKIMDA?

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu.

"YAŞANANLARDAN HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM"

İşte Lionel Messi'nin sözleri: " Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor.

Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Barcelona'da devam edemedim. Çünkü La Liga izin vermedi.

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Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Gazeteler yüzde 30 yazıyor ama aslında sözleşmemde yüzde 50'lik bir fedakarlık yapmayı teklif ettim ve bu yeterli olmadı.

Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kimseye bir garanti vermedim ama Paris Saint Germain de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok

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Basın toplantısına Barcelona'nın yıldız oyuncuları, efsane kaptan Puyol ve Xavi gibi isimler de katıldı. Messi "Bir gün Barcelona'ya rakip olursan nasıl hissedersin?" sorusuna, "Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Kazanmak için her şeyimi veririm" karşılığını verdi.

LİONEL MESSİ KİMDİR?

Tam adıyla Lionel Andrés Messi, tarihinde Arjantin'in en büyük üçüncü, Santa Fe eyaletinin ise en büyük şehri olan ve Paraná Nehri'nin batı kıyısında bulunan Rosario'da dünyaya geldi.

Futbola olan ilgisi küçük yaşlarından itibaren ailesi tarafından bilinen Messi, 1995 senesinde doğduğu şehrin önemli kulüplerinden Newell's Old Boys altyapısına gönderildi. Burada oynadığı oyun ile takım arkadaşlarından farklı bir geleceği olacağının sinyallerini veren Messi, sadece İspanya'nın değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın dikkatini çekti ve 2000 senesinde Barcelona altyapısına geçti.

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Barcelona altyapısına geçtiği dönemde ailesiyle beraber Rosario'dan Barcelona'ya taşınan Messi, bu dönemde daha gelişmiş bir şehir olan Barcelona'da hormon tedavisi de görmeye başladı.

2000-04 yılları arasında Barcelona altyapısında bulunan Messi, tecrübe kazanması için Barcelona'nın üçüncü takımı olan Barcelona C ve ikinci takım olan Barcelona B'de birer sezon forma giydi.

Buralarda oynadığı oyunla Milli Takım çalışanlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç forvet, 2004 senesinde Arjantin U-20 takımına çağrıldı.

Barcelona pafta yeterince tecrübe kazandığı düşünülen Messi, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Barcelona ile imzaladı.

La Liga'daki ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıkan Messi, en genç La Lia oyuncu unvanını kazanmasının yanı sıra, La Liga'da oynadığı ilk sezon attığı golle La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da kazandı.

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Messi şu ana dek Barcelona formasıyla çıktığı 380'den fazla maçta attığı 350'den fazla golle 2004 senesinden bu yana takımının kazandığı 26 kupada en büyük pay sahibi oldu.