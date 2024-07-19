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Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih süreci, 17 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise yerleştirme sonuçları için tarih verdi. Peki lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

14:33 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28 Haziran tarihinde başlayan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih sürecinde sona gelindi. Belirlenen takvime göre, LGS tercihleri 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'a kadar devam edecek. Peki lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil

döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.

#lise tercihleri
#lise tercih sonuçları
#LGS
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