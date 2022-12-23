Manchester City 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL: 3-2

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Heyecen dolu müsabaka Etidah Stadyumu'nda oynandı. Manchester City , Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve Lig Kupası'nda gol düellosunu kazanarak çeyrek finale yükseldi.

MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk yarısı, Manchester City'den Haaland'ın 10 ve Liverpool'dan Carvalho'nun 20. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 47. dakikada Mahrez ile bir kez daha öne geçti ancak Liverpoollu Salah, bir dakika sonra skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip, Ake'nin 58. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı ve adını son 8'e yazdırdı.

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MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL GOLLERİ KİM ATTI?

Manchester City'de fileleri Erling Haaland, Riyad Mahrez ve Nathan Ake havalandırdı. Liverpool'un gollerini Fabio Carvalho ile Mohamed Salah attı.

GOLLER:

9' Erling Haaland, 20' Fabio Carvalho, 47' Riyad Mahrez, 48' Mohamed Salah, 58' Nathan Ake

İLK 11'LER

Manchester City: Ortega, Lewis, Akanji, Laporte, Ake, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Palmer, Haaland

Liverpool: Kelleher, Milner, Gomez, Matip, Robertson, Bajcetic, Thiago, Elliott, Carvalho, Salah, Nunez

MAÇIN AYRINTILARI