Özgün Manchester City 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)
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Manchester City 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'de son yıllarda büyük bir çekişme içinde olan Manchester City ile Liverpool, dün akşam Etihad Stadyumu'nda bir kez daha karşı karşıya geldi. İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Manchester City, Liverpool'u konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanan Manchester City, çeyrek finale yükseldi. Mancester City- Liverpool maçında golleri kim attı? İşte maçın dakika dakika ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City- Liverpool maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Manchester City- Liverpool ÖZET, GOLLERİ İZLE
Mancester city- Liverpool

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÖZET | MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL: 3-2

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Heyecen dolu müsabaka Etidah Stadyumu'nda oynandı. Manchester City , Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve Lig Kupası'nda gol düellosunu kazanarak çeyrek finale yükseldi.

MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk yarısı, Manchester City'den Haaland'ın 10 ve Liverpool'dan Carvalho'nun 20. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 47. dakikada Mahrez ile bir kez daha öne geçti ancak Liverpoollu Salah, bir dakika sonra skoru 2-2'ye getirdi.

Ev sahibi ekip, Ake'nin 58. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı ve adını son 8'e yazdırdı.

MANCHESTER CİTY- LİVERPOOL GOLLERİ KİM ATTI?

Manchester City'de fileleri Erling Haaland, Riyad Mahrez ve Nathan Ake havalandırdı. Liverpool'un gollerini Fabio Carvalho ile Mohamed Salah attı.

GOLLER:

9' Erling Haaland, 20' Fabio Carvalho, 47' Riyad Mahrez, 48' Mohamed Salah, 58' Nathan Ake

İLK 11'LER

Manchester City: Ortega, Lewis, Akanji, Laporte, Ake, Rodrigo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Palmer, Haaland

Liverpool: Kelleher, Milner, Gomez, Matip, Robertson, Bajcetic, Thiago, Elliott, Carvalho, Salah, Nunez

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