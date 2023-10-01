Kazada, otobüste bulunan yolculardan biri, "Yol kesiminde aniden kırınca virajı alamadı ve yuvarlandık. Takla attı" dedi. Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı’na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3'ü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.