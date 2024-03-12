"Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ikinci enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Gözler Mart ayı enflasyon oranları için TÜİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE-TÜFE rakamları...