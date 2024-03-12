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Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE-TÜFE rakamları...

"Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklama sonrasında şubat ayı TÜFE rakamları belirlendi. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gözler Mart ayı rakamlarına çevrildi. Peki, Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE-TÜFE rakamları...

16:25 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Mart ayı enflasyon oranları
Mart ayı enflasyon oranları

"Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ikinci enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Hem mülk sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon verileri sonrasında, yeni kira artış oranları da belli oldu. Gözler Mart ayı enflasyon oranları için TÜİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE-TÜFE rakamları...

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

MART AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Mart ayına ait veriler 3 Nisan 2024 tarihinde açıklanacaktır.

#TÜİK
#Enflasyon
#tefe tüfe
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