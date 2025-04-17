Mayıs 2025 kira artış oranları ne zaman belli olacak? Kiracıların gözü TÜİK'te

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayına ait kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 2025 Mayıs ayı kira artış oranı hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde...
Kira artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor. Mülk sahipleri ise belirlenen kira zam oranı miktarında ya da daha az artış yapabiliyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?
2025 MAYIS KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini Mayıs ayının başında ilan edecek. Her ayın 3'ünde açıklanan rakamlar, hafta sonu sebebiyle 5 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Buna göre Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs Pazartesi belli olacak.
Geçmiş dönem kira artış oranları
- Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26
- Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83
- Şubat yüzde 56,35
- Ocak yüzde 58,51
- 2024 Aralık yüzde 60,45
- 2024 Kasım yüzde 62,02