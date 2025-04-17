Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mayıs 2025 kira artış oranları ne zaman belli olacak? Kiracıların gözü TÜİK'te

Mayıs 2025 kira artış oranları ne zaman belli olacak? Kiracıların gözü TÜİK'te

16:4817/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayına ait kira artış oranı, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. 2025 Mayıs ayı kira artış oranı hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Kira artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor. Mülk sahipleri ise belirlenen kira zam oranı miktarında ya da daha az artış yapabiliyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?

2025 MAYIS KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini Mayıs ayının başında ilan edecek. Her ayın 3'ünde açıklanan rakamlar, hafta sonu sebebiyle 5 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Buna göre Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs Pazartesi belli olacak.

Geçmiş dönem kira artış oranları

  • Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26
  • Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83
  • Şubat yüzde 56,35
  • Ocak yüzde 58,51
  • 2024 Aralık yüzde 60,45
  • 2024 Kasım yüzde 62,02





#kira
#zam
#TÜİK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg fiyat listesi güncellendi: RWD standart ve uzun menzilli T10X'in 2025 Nisan güncel başlangıç fiyatı