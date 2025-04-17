Mayıs 2025 kira artış oranları ne zaman belli olacak? Kiracıların gözü TÜİK'te

Kira artış oranı, TÜFE verilerine göre belirleniyor. Mülk sahipleri ise belirlenen kira zam oranı miktarında ya da daha az artış yapabiliyor. Kontratı söz konusu ayda son bulan kiracıların artışları, açıklanan kira zam oranı üzerinden belirlenir. 2025 Mayıs kira zammı ne zaman açıklanır?