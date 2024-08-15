Afrika'da 500'ü aşkın ölüme yol açan ve hızla yayınlan maymun çiçeği virüsü dünyaya yayılabilir. Ölümlerin ve vakaların en çok görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye uçuşlar bulunuyor. Peki maymun çiçeği virüsü Türkiye'de tespit edildi mi? Konuya ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Maymun çiçeği virüsü için DSÖ acil durum ilan etti

Maymun çiçeği virüsü Afrika'da hızla yayılıyor. Virüs diğer kıta ve ülkelere sirayet edebilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeğine karşı dün gece acil durum ilan etti.

Bu yılın başından beri Afrika'daki 13 ülkede 17 bini aşkın vaka ve 500'den fazla ölüm bildirildi.

En yüksek maymun çiçeği vakası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.

Bu ay teyit edilen vakaların yüzde 96’sı bu ülkede tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki m çiçeği vaka sayısı 14 bini aşmış durumda.

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi verdi.

Alarm söz konusu değil

Maymun çiçeği virüsü ve Covid-19'a ilişkin soruları cevaplayan Memişoğlu, “Maymun çiçeği ve Covid ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

TÜRKİYE İÇİN RİSK VAR MI?

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara, Afrika'da başlayan Maymun Çiçeği salgınıyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim ülkemiz açısından bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Bazı hastalıkların yayılmaları ve geçiş yolları önem taşıyor. Koronavirüs ve grip solunum yoluyla yayılıyor. Şu an konuştuğumuz virüsün geçişi cinsel yolla bulaşıyor, çok yakın temas gerektiriyor.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?

Burada birkaç noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Bu virüs çiçek virüsüne benzer bir virüs ama çiçek virüsü gibi bulaşmıyor.

İnsanlar birincil hedefi değil ama zaman içerisinde mutasyon geçirerek böyle bir foruma dönebilir mi? Evet, dönebilir.

Yapısal olarak daha stabil bir virüs o yüzden çok büyük mutasyonlar geçirmesini beklemiyoruz.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Ölümcüllüğünden korkuyoruz ama bizim söylediğimiz formda da 100 kişide 1 kişi kaybediliyordu ama 13 Haziran'da yayınlanan bir yazıda Demokratik Kongo ve çevresinde rakamın yüzde 3-4 bandına çıktığını gösteriyor.







