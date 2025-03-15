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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ 2025 | Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Mart mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ 2025 | Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Mart mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

10:5715/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, mazot maliyetinin %50’si, gübre maliyetinin ise %25’inin devlet tarafından karşılanacağını duyurdu. Ödemeler, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? İşte güncel bilgiler…

Çiftçilerin mazot ve gübre maliyetlerini hafifletmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemelerinin Mart ayında hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Destekten faydalanan üreticiler, ödemelerin yatırılmasının ardından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek. Peki, Mart ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte güncel gelişmeler…

MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

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