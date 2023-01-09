Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kişci, ödeme tarihinin 6 ay öne çekildiğini duyurmuştu. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Gübre mazot desteği

Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek

Bakan Kirişci; "Çitfçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize 2022 mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu ay içinde ödeyeceğiz. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır." dedi.

Mazot güre desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " demişti.