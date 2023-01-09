Özgün Mazot güre desteği ne kadar?
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Mazot güre desteği ne kadar?

Tarımsal destek ödemelerinde gelişmeler yakından takip edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteklerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak. Peki 2022 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI? 2023 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek?
Mazot ve gübre destek ödemesi ne zaman?

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kişci, ödeme tarihinin 6 ay öne çekildiğini duyurmuştu. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Gübre mazot desteği
Gübre mazot desteği

Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek

Bakan Kirişci; "Çitfçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize 2022 mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu ay içinde ödeyeceğiz. Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır." dedi.

Mazot güre desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " demişti.

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