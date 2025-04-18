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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2025: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2025: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması

14:3418/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemeleri Nisan ayında da devam ediyor. Temel destek ödemeleri kapsamında yapılan bu yardımlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılıyor. Destek ödemeleri arasında mazot ve gübre desteğinin yanı sıra hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği de yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin merakla beklediği destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Nisan ayına ilişkin temel destek ödemeleri 18 Nisan Cuma günü itibariyle ödenemeye başladı. Çiftçiler T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesine göre ödemeleri alabiliyor.

TCKN/VKN son hanesi 2 - 18 Nisan saat 18:00'den sonra

TCKN/VKN son hanesi 0 - 25 Nisan saat 18:00'den sonra

Hayvan hastalıkları tazminatı, fındık alan bazlı gelir desteği ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği ödemeleri 18 Nisan günü hesaplarda olacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler, e-Devlet üzerinden ÇKS'ne giriş yaparak ödemelerini görüntüleyebiliyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Temel desteklemeye ek olarak tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanır. Böylece mazot maliyetinin tamamı, gübrenin ise yarısı karşılanmış olur. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 TL'dir.

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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2025: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması