MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2025: Nisan ayı çiftçi destekleme ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği T.C. sıralaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin merakla beklediği destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Nisan ayına ilişkin temel destek ödemeleri 18 Nisan Cuma günü itibariyle ödenemeye başladı. Çiftçiler T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesine göre ödemeleri alabiliyor.

Temel desteklemeye ek olarak tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin ise yüzde 25'i karşılanır. Böylece mazot maliyetinin tamamı, gübrenin ise yarısı karşılanmış olur. 2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 TL'dir.