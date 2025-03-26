Mazot ve gübre desteği Mart ayı ödemeleri 2025: Mazot gübre desteği ne zaman yatacak, ödendi mi?

Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili gözler Tarım ve Orman Bakanlığı’na çevrildi. Üreticilerin maliyetlerini hafifletmek amacıyla sağlanan destek kapsamında, ödemelerin mart ayı içinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Bakanlık tarafından açıklanacak ödeme takvimi çiftçiler tarafından yakından takip edilirken, destek ödemelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği belirtiliyor. Mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

TEMEL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.