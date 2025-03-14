MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME GÜNLERİ: 2025 Mart mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

"2025 Mart mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemelerinde Mart ayı takvimi yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle "temel destek" adıyla yeniden şekillenen ödemeler, her ay Ziraat Bankası kartlarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklayacağı ödeme takvimi çiftçiler tarafından yakından takip edilirken, desteklerin ne zaman hesaplara geçeceği merak konusu. İşte, mazot ve gübre desteğine dair son bilgiler…

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 595 milyon 192 bin liralık destekleme ödemesinin, 14 Mart 2025 Cuma günü çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

2025 MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SON DURUM

Üretime desteğin, Türkiye'ye bereket olduğunu ifade eden Yumaklı, "2 milyar 595 milyon 192 bin lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 29 milyon 354 bin 273 lira olarak belirlendi.

Hububat desteği Ankara, Yozgat ve Sinop illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEK NE KADAR?

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELEERİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.