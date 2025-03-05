MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ: 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

"Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla verilen mazot ve gübre desteği ödemeleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor. Çiftçiler, bu ödemelerin zamanında yapılmasını beklerken, ödemelerin ne zaman yapılacağı ve hangi şartlarda alınacağı da merak konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik yaptığı açıklamalarda, mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart ayında yapılacağına dair bilgiler paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan ve geçtiğimiz yıl "temel destek" adıyla güncellenen bu yardımlar, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Mart 2025 ödemeleri için çiftçiler büyük bir merakla bekleyişini sürdürüyor.

Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Destekten faydalanan çiftçiler ödemelerini nasıl sorgulayabilir? İşte güncel bilgiler ve ödeme takvimi…

2025 MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şubat ayında çiftçilere toplam 4 milyar 364 milyon 755 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Gözler şimdi Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi.

Mart ayı destek ödemelerinin kesin tarihi henüz açıklanmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan ödemeler dikkate alındığında, desteklerin Mart ayının sonunda hesaplara yatması bekleniyor. Yetkili mercilerden resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden giriş yapın. Arama bölümüne Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Ödeme Sorgulama yazın. Açılan ekrandan ödeme durumunuzu kontrol edin.

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 üretim yılı için destek katsayı değerini 244 TL olarak belirledi. Destekleme tutarları, üretim kategorilerine göre farklılık gösterirken, temel destek kapsamında tüm ürünlerde mazot maliyetinin %50’si, gübre maliyetinin ise %25’i karşılanıyor.

Buğday ve arpa üreticilerine dekara 317,2 TL

Ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay üreticilerine dekara 366 TL