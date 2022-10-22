Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz ay mazot ve gübre desteği ödemlerinin öne çekildiğini duyurmuştu. Açıklamaların ardından "Mazot gübre desteği ne zaman verilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile alakalı Bakan Kirişçi'nin açıklamaları...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ PARALARI YATTI MI?

Mazot gübre desteği paraları henüz yatmadı. Destek ödemelerinin T.C. kimlik numarasına göre ilerleyen tarihlerde yatırılması bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 mazot gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiği bildirildi. Bu kapsamda ödemelerin Ekim ayı içerisinde, T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Herhangi resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. "

"Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız."

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ MİKTARI NE KADAR?

Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatları konusuna da değinen Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." ifadelerini kullandı.