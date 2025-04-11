MEB takvimi ile yaz tatili takvimi belli oldu: Okullar ne zaman kapanıyor 2025?

Okullar ne zaman kapanıyor belli oldu. MEB takvimi ile ilgili açıklama gelirken yaz tatili ne zaman sorusu da yanıtlanmış oldu. Karne günü belgelerini alır almaz tatile çıkacak öğrenciler yaz dönemi boyunca tatilde olacak. Özellikle sınav hazırlığı yapan öğrencilerin gündeminde olan tarihler takip ediliyor.

MEB AÇIKLADI: YAZ TATİLİ ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilinin erkene çekileceği iddialarına yanıt verdi:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar takvimde belirtildiği üzere 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

İşte MEB açıklaması:

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.