MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ve Nisan ara tatil tarihleri

"İlk ara tatil ne zaman başlayacak ve Kasım ve Nisan ara tatilleri hangi tarihlerde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ilk ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024 yılında da öğrenciler için iki ayrı ara tatil planlanmış durumda. Bu tatiller, öğrencilerin derslerine kısa bir mola verip dinlenmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.