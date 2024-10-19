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MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ve Nisan ara tatil tarihleri

MEB TATİL TAKVİMİ 2024-2025: İlk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ve Nisan ara tatil tarihleri

12:3519/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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MEB tatil takvimi açıklandı mı?
MEB tatil takvimi açıklandı mı?

"İlk ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı eğitim takvimine göre, öğrencilerin dört gözle beklediği ilk ara tatil yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, her eğitim-öğretim yılı içerisinde iki ara tatil uygulanıyor. Bu tatiller, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde. Peki, 2024 yılında ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve Kasım ile Nisan ara tatil tarihleri hangi günlere denk geliyor?

"İlk ara tatil ne zaman başlayacak ve Kasım ve Nisan ara tatilleri hangi tarihlerde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ilk ara tatil tarihleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2024 yılında da öğrenciler için iki ayrı ara tatil planlanmış durumda. Bu tatiller, öğrencilerin derslerine kısa bir mola verip dinlenmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025

Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Nisan ara tatili 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatiliyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

#MEB
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