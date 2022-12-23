Özgün Mekkede şiddetli yağışlar sele neden oldu
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Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler arttırıldı. Mekke 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mekke 5 günlük hava durumu: Şiddetli yağışlar sele neden oldu
Mekke 5 günlük hava durumu

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.

MEKKE-CİDDE OTOYOLU KAPATILDI

Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.

Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.

MEKKE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Mekke'de sağanak hayatı felç etti: Sel suları önüne kattığını götürdü
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Mekke'de sağanak hayatı felç etti: Sel suları önüne kattığını götürdü
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Sel sularının önüne kattığını sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mekke'ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor
FOTOĞRAF 16
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Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistanın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor.
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Namazı Harem-i Şerifte (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabede tavaf edip dua etti.
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Mekke'ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara gelen Müslümanlar, Hac farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) kılan Müslümanlar, Kabe'de tavaf edip dua etti.


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