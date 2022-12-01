Ocak ayı en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşı hesaplamaları, 4 aylık enflasyon farkıyla beraber netleşmeye başladı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca memur ve kamuoyunu yakından ilgilendiren zam oranı, ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük ve en yüksek memur maaş açıklaması takip ediliyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranının toplamı emekli ve memur zammı olacak. Son 6 aylık enflasyon farkı toplamı ise 3 Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla netleşecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur zammı için gözler kasım ve aralık ayında gelecek enflasyon rakamlarında... 4 aylık enflasyon farkı şimdilik 10,45.

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2023 MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla belli olan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.

memur maaş zammı

4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplamasıyla birlikte memur ve memur olarak çalışmış emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşlar da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldular. Fakat Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları da TÜİK tarafından yayımlandığında maaş zam oranı da değişecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

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2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

2023 memur maaşı

Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon tahmin edildiği gibi çıkar ise Memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak.En düşük memur maaşı 11 bin lira seviyelerine yükselmesi beklenirken en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

2022 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında memur maaşlarına yapılan artış ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 426 lira.