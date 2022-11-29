2023 asgari ücret için ilk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. 2023 asgari ücret tutarının belirlenmesi için ilk toplantı tarihi belli oldu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette yapılacak artışla ilgili olarak görüşmelerde takvimin belirlenmesi için ilk toplantı 1 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için önümüzdeki Perşembe günü (1 Aralık 2022) TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

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2023 ASGARİ ÜCRETTE SON GELİŞMELER!

Aralık ayında işçi tarafında, işveren tarafında ve hükümet tarafında 3 toplantının yapılması bekleniyor. 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. ve son toplantıyla uzlaşma usulü asgari ücret belirlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.

'ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR'

Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

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