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Emekli ve memur Temmuz zam oranı: Yeni rakamlar geldi

TUİK tarafından duyurulan Mart 2022 enflasyon oranı, Enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur Temmuz zammı belirtilerini gösterdi. Emekli ve memurların heyecanla beklediği 'Temmuz zam oranı' hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve emekli maaş zammı: Temmuz 2022 maaş zammı ne kadar olacak: Memur ve emekliye maaş farkı çıktı mı?
​Emekli ve memur Temmuz zam oranı

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşirken 6 aylık TÜFE'nin ise yüzde 30'a ulaşması beklenen ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. İşte, emekli ve memur Temmuz zam oranı için detaylar.

"İLK ÜÇ AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU"

Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran açıklandı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu.

Bu rakamın üzerine Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak.

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammına geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 oldu.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI SONRASI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞECEK

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7+15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek.

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