Borsadaki 122 şirketten rekor temettü: 71 milyar lira dağıtacaklar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küçük yatırımcıların borsaya yönelmesi ve düşük miktarlarda alımlarla hisse biriktirerek bileşik getiri arayışını hızlandırması, kar payı dağıtan şirketlere ilginin artmasını beraberinde getirdi.

Artan bu ilgi sonucu temettü verimliliği yüksek şirketlerden oluşan BIST Temettü 25 endeksi geçen yıl yüzde 46 değer kazanırken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da yüzde 20'ye yakın artışla 3.536 puana çıktı.

Derlenen bilgilere göre, geçen yıl finansal sonuçlarını açıklayan 122 şirketin bu yıl itibarıyla yatırımcısına toplamda 71 milyar 17,7 milyon liralık brüt bazda nakit temettü dağıtacağı hesaplanıyor.

Söz konusu şirketlerden 20'si ödemelerini geçen ay gerçekleştirirken, nisanda aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak.

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Bu yıl nakit olarak en fazla kar payı dağıtımını, hisse başına net 4,005 lira temettü veren Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) gerçekleştirdi. Geçen yıl 16 milyar 78,6 milyon lira net kar elde eden şirket, bunun brüt bazda 15 milyar 575 milyon lirasını 22 Mart itibarıyla ortaklarına dağıttı.

Temettü sıralamasında zirvedeki iki şirket OYAK Grubu'nun

Erdemir'in ardından en fazla nakit kar dağıtımı yapan şirket, İskenderun Demir ve Çelik AŞ oldu. Hisselerinin yüzde 94,87'si Erdemir'e ait olan şirket, hisse başına net 2,7 lira temettü ile toplamda 8 milyar 700 milyon liralık brüt karını ortaklarıyla paylaştı. Böylece bu yıl en fazla nakit temettü dağıtacağını duyuran iki şirketin de OYAK Grubu çatısı altında işlem görmesi dikkati çekti.

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Türk Telekom, hisse başına net 1,274 lira ile en fazla nakit temettü dağıtımı yapan üçüncü şirket oldu. Şirketin, 28 Nisan'da dağıtacağı toplam temettü miktarının, brüt bazda 4 milyar 954,6 milyon lira olacağı hesaplanıyor.

Ford Otosan, geçen ay itibarıyla ortaklarına hisse başına net 11,7 lira ile toplamda brüt bazda 4 milyar 561,8 milyon lira nakit temettü dağıttı.

Enka İnşaat 3 milyar 920 milyon liralık, Tofaş 3 milyar 200 milyon liralık, Koç Holding 2 milyar 333,8 milyon liralık brüt bazda nakit temettü vereceğini duyurdu. Söz konusu şirketlerin hisse başına açıkladığı net temettü miktarları ise sırasıyla 0,70 lira, 6,40 lira ve 0,902 lira düzeyinde gerçekleşti.

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19 şirket 1 milyar liranın üzerinde temettü dağıtacak

Geçen yılki karından Sabancı Holding 1 milyar 530,3 milyon lira, Arçelik 1 milyar 500 milyon lira, EnerjiSA 1 milyar 464,5 milyon lira, İş Bankası 1 milyar 346,8 milyon lira, Garanti Bankası 1 milyar 307,3 milyon lira, Doğuş Otomotiv ile Şişe ve Cam 1 milyar 250 milyon lira, BİM AŞ 1 milyar 214,4 milyon lira, Akbank 1 milyar 211,6 milyon lira, Türk Traktör 1 milyar 200 milyon lira, Anadolu Efes 1 milyar 98,1 milyon lira ve YapıKredi 1 milyar lira nakit temettü verecek.

Böylece borsada işlem gören toplam 19 şirket, brüt bazda 1 milyar liranın üzerinde temettü dağıtmış olacak.

En yüklü pay temettüsü Sasa Polyester'den

Borsa İstanbul'da işlem gören 14 şirket de temettüsünü pay (hisse) olarak vereceğini duyurdu. Söz konusu şirketler arasında en fazla pay dağıtımı yapan şirket ise Sasa Polyester oldu. Şirket, toplamda 1 milyar 120 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı açıklayarak, ortaklarına yüzde 100 oranında hisse dağıttı.

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Sasa Polyester'in ardından en fazla temettüsünü pay olarak veren şirket 400 milyon lirayla Enka İnşaat olurken, bunu 145 milyon lirayla Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Şimdiye kadar temettü olarak dağıtılacağı bildirilen toplam pay tutarı ise 2 milyar 311 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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