7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

HÜKÜMETİN 3. ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 22 Ağustos saat 20.30'da başlayıp, 23 Ağustos saat 03.40'ta sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı."

“341 MADDEDE MUTABAKATA VARILDI”

11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize maddenin olduğunu açıklayan Yalçın, “Toplam 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası oldu. Memurlar açısından önemli bir süreç, en önemli çözüm merkezi bu toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz” diye konuştu.

“4688 SAYILI YASA HAKKINDA BİR MADDEDE MUTABIK KALDIK”

İş kollarında uzun süren bir çalışma sonucu imzaların atıldığını ifade eden Yalçın, “Memur Toplu Sözleşmesinde 4688 sayılı yasanın değişmez zaruriyetini bir daha görmüş bulunuyoruz. Bu konuda da bir maddede mutabık kaldık. Orada da memur toplu sözleşmesine ilişkin 4688 sayılı yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde sosyal paydaşlarla çalışacak ve buna ilişkin bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

“3600 EK GÖSTERGE KONUSU DA BERABER ÇALIŞILACAK”

Genele ilişkin üzerinde uzlaşmanın sağlandığı fakat oransal kısımda uzlaşmanın sağlanmadığı dolayısıyla Hakem Kuruluna gidecek olan hükümlerin olduğunun altını çizen Yalçın, “Dolayısıyla Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisinde aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının, tekniker teknisyen gibi birçok unvandaki arkadaşımızın bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözetildiği başlıklar var. 3600 ek gösterge konusu da beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik. Ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN: KISMI UZLAŞMAYLA 11 HİZMET KOLUNDA İMZALARIMIZI ATTIK

Bakan Işıkhan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Işıkhan, “Kısmı uzlaşmayla 11 hizmet kolunda imzalarımızı attık. Tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun. Memur emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik” şeklinde konuştu.

MEMURA YENİ HAKLAR GELİYOR

Toplu Sözleşme Görüşmeleri için zam teklifinin yanında sosyal haklar konusuda masaya yer alıyor. Gündeme gelen konu başlıkları şöyle:

Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi

Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması

İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması

Memurlara hac izni

TOKİ konutlarında öncelik

Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması

Servisten yararlanamayanlara toplu taşıma kartı

Görevde yükselme sınavlarının 3 yıl içinde yapılması zorunluluğu

MEMUR ZAMMI, TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI İLE BELİRLENİYOR

Memurlar her yıl 2 kez zam alıyor. Tüm memur ve emekliler bu toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde enflasyon farkı alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tarafların üçüncü toplantıda da uzlaşamaması halinde 22 Ağustos tarihinde son toplantı yapıldı. Bu toplantılarda da sonuç çıkmaması sebebiyle, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuruldu. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak. Bu kapsamda, memur ve memur emeklilerinin zammı en geç 31 Ağustos'ta belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Macaristan dönüşü emekliye ek zam, memur maaşları ve diğer çalışanlar için önemli açıklamalarda bulundu:

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli ve memur zammı üzerinde koordineli çalışıyor. Bakan Işıkhan teknik, Bakan Şimşek de bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.







