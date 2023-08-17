Son dakika haberi..Toplu İş Sözleşmesi 3. toplantı neticelendi. 2023 Toplu Sözleşme Görüşmeleri için kritik viraja girildi. Toplu sözleşme zammı için ilk teklif belli olurken, hükümetin bugün yeni zam teklifini Bakan Işıkhan açıkladı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 3. TOPLANTISI SONA ERDİ

Toplu İş Sözlemesi iki toplantıda bir sonuca varılmaması sebebiyle yapılacak olan 3. toplantı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi.

3. TOPLANTI SONRASI TEKLİFİ BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2. zam teklifi için açıklamalarda bulunuyor:

"Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10 teklif ediyoruz. 2025 yılı içinse bu rakam yüzde 6 ve yüzde 5 oldu."

Öte yandan 1. derece memurlara 3600 ek gösterge ve disiplin affı konusunda çalışma masada bulunuyor.

İKİNCİ ZAM TEKLİFİ

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Hükümet 2024 için teklifleri birer puan artırırken, 2025 için değişikliğe gitmedi.

Bakan Işıkhan teklif öncesindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunmaktadır. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni verilmesi konusu, TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda paydaşlarımızla yakın istişare içinde bulunacağız."

Toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 1 Ağustos, ikinci toplantı 14 Ağustos'ta yapılmıştı.

HÜKÜMETİN İLK ZAM TEKLİFİ NEYDİ?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

MEMUR ZAMMI TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümetin zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.

Böylece hükümet, Memur-Sen’in 2024’te toplam yüzde 87,8’lik zam teklifine karşın yüzde 24,2’lik bir kümülatif artış talep etmiş oldu.

Memurları temsilen görüşmelere katılan Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Teklif kabul edilmediği için hükümet bugün ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.



