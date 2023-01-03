Memur maaşı 2023 ocak zammı: Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

Memur emekli zammı 2023

2023 memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

Türkiye'de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu.

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3600 ek gösterme maaş zammı

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.

Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları

Emekli memur refah payı maaş zammı

Memur ve memur emeklisi refah payı zammı ne kadar?

Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı ile maaş artışlarını yine bu yaklaşımla yapacaklarının altını çizerek, 2024'te tek haneli enflasyona dönüleceğine işaret etti.

En düşük memur maaşı

En düşük memur maaşı ne kadar?

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

Memur maaşı zam oranları

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

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Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

Öğretmen maaşı

Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

Polis ocak maaş zammı

Polis maaşları ne kadar?

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

Doktor maaşları

Uzman doktor maaşları ne kadar?

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

Hemşire maaşları

Hemşire maaşları ne kadar?

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

Avukat maaşları

Avukat maaşları ne kadar?

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

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Yüzde 40 zam: 21 bin 679

Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL?

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Yüzde 20 zam: 19 bin 446

Yüzde 30 zam: 21 bin 66

Yüzde 40 zam: 22 bin 687

Teknisyen maaşları ne kadar?

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL

Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL

Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

Vaiz maaşları ne kadar oldu? Vaiz maaş zammı

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

Profesör maaşları

Profesör maaşları ne kadar?

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377