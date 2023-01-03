Memur maaşı 2023 ocak zammı: Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu verinin gelmesiyle hem 2022 yılının tamamı hem de Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
2023 memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?
- TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı.
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.
Türkiye'de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu.
3600 ek gösterme maaş zammı
3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.
Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.
Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları
Memur ve memur emeklisi refah payı zammı ne kadar?
Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammı ile maaş artışlarını yine bu yaklaşımla yapacaklarının altını çizerek, 2024'te tek haneli enflasyona dönüleceğine işaret etti.
En düşük memur maaşı ne kadar?
- Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
- Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
- Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
- Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
En düşük memur emekli maaşı ne kadar?
- Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
- Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
- Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
- Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL
Memur maaşı zam oranları
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
- Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
- Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
Polis maaşları ne kadar?
- Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
- Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
- Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
- Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
Uzman doktor maaşları ne kadar?
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
Hemşire maaşları ne kadar?
- Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
- Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
- Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
- Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
Avukat maaşları ne kadar?
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 18 bin 582
Yüzde 30 zam: 20 bin 130
Yüzde 40 zam: 21 bin 679
Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL?
- Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
- Yüzde 20 zam: 19 bin 446
- Yüzde 30 zam: 21 bin 66
- Yüzde 40 zam: 22 bin 687
Teknisyen maaşları ne kadar?
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL
Vaiz maaşları ne kadar oldu? Vaiz maaş zammı
- Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
- Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
- Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
- Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
Profesör maaşları ne kadar?
- Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
- Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
- Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
- Yüzde 40 zam: 36 bin 377