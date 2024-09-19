Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının en önemli faiz kararlarından birini 19 Eylül 2024'te açıklayacak. TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Faiz oranlarının sabit tutulması, artırılması ya da düşürülmesi durumunda, altın, dolar ve borsanın nasıl etkileneceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında.