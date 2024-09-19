Fed faiz kararı toplantısının geride kalması ile birlikte günün en önemli konu başlığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı oluşturuyor. ABD Merkez Bankası Fed'in dün faizi 50 baz puan indirmesinin ardından sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eylül ayı PPK toplantısı 19 Eylül 2024 Perşembe günü Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, yükseldi mi, sabit mi kaldı? İşte son dakika Eylül ayı PPK faiz kararı 2024...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının en önemli faiz kararlarından birini 19 Eylül 2024'te açıklayacak. TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Faiz oranlarının sabit tutulması, artırılması ya da düşürülmesi durumunda, altın, dolar ve borsanın nasıl etkileneceği ise yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında.
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı mı? 19 Eylül PFDK faiz kararı açıklaması
Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı bugün saat 14:00'de açıklanacak.
TCMB FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ
Merkez Bankası geçen yıl Haziran’dan bu yana sonuncusu bu yıl Mart ayında olmak üzere yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çekmişti. Foreks Haber TCMB faiz anketi sonuçlarına göre bankanın Eylül ayı toplantısına ilişkin medyan beklentisi, faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Ekonomistlerin tamamı aynı görüşte buluştu. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 22 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 47,00 oldu.
KASIM’DA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR
Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi beklerken ilk indirimin Kasım ayında gelmesini öngörüyorlar. İndirimin ise 250 baz puan yönünde olacağını tahmin ediyorlar.