MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan haftasında toplam rezervlerinde 2 milyar 250 milyon dolar azalış yaşandı ve rezervler 154 milyar 261 milyon dolara geriledi. TCMB'nin Nisan ayı faiz kararı için merakla beklenen toplantı tarihi ise yaklaşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih.