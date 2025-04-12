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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

11:0112/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında alınan faiz kararının ardından, gözler şimdi Nisan ayında yapılacak toplantıya çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2025 toplantı takvimini açıkladı. İşte Merkez Bankası toplantısının tarihi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Nisan haftasında toplam rezervlerinde 2 milyar 250 milyon dolar azalış yaşandı ve rezervler 154 milyar 261 milyon dolara geriledi. TCMB'nin Nisan ayı faiz kararı için merakla beklenen toplantı tarihi ise yaklaşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih.

MERKEZ BANKASI NİSAN 2025 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te düzenlenecek.

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltirken, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldı.

TCMB 2025 TAKVİMİ

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?