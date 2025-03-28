MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi gün, faiz kararı ne olur?

Yatırımcıların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için gözler PPK Toplantısı'na çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında nisan ayında yapılacak olan toplantıda, faiz oranlarının ne yönde değişeceği belirlenecek. Uzmanlar, şubat ayı enflasyon verilerinin faiz indirimine olanak tanıdığına ancak enflasyon risklerinin hala mevcut olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle, faiz indirimlerinin daha sınırlı olabileceği öngörülüyor.
Geçen ay faiz indirimi gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını belirleyecek. Geçen ay, politika faizi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,50 seviyesine çekilmişti. Bu kararın ardından yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Merkez Bankası'nın nisan ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair beklentilerini yoğunlaştırdı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası bir sonraki PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?
Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdüğünü ve dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini söyleyen Karahan, maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Karahan, bu doğrultuda, politika faizinin seviyesinin enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini dile getirerek şöyle devam etti: