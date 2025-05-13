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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı olacak mı? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı olacak mı? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

11:2613/05/2025, вторник
Yeni Şafak
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi tamamlandı. Şu ana kadar dört toplantı geride kalırken, gözler şimdi Mayıs ayında yapılacak bir sonraki faiz kararı toplantısına çevrildi. Peki bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. PPK toplantı takvimi belli oldu! TCMB enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2025 NE ZAMAN?

Sıradaki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek.

TCMB 2025-2026 TAKVİMİ

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

NİSAN AYI FİAZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.

Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.



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