Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı olacak mı? 2025 TCMB PPK toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. PPK toplantı takvimi belli oldu! TCMB enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?