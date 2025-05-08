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Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

14:528/05/2025, Perşembe
AA
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Merkez Bankası rezervleri 138 milyar 532 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası rezervleri 138 milyar 532 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalışla 57 milyar 577 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.

Böylece
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

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