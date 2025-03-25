Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu toplantısı ayın kaçında yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek. Bu toplantı, piyasalarda önemli bir dönüm noktası olacak ve faiz kararı ile ilgili beklentiler ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Toplantı sonrası, faiz kararı ve Merkez Bankası'nın ekonomik durumu değerlendirmesi bekleniyor.