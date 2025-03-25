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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu toplantısı ayın kaçında yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu toplantısı ayın kaçında yapılacak?

11:3325/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 2025 yılı için 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı, toplantı sonrası saat 14.00'te duyurulacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın bu toplantıda vereceği mesajları ve alınacak kararları yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek. Bu toplantı, piyasalarda önemli bir dönüm noktası olacak ve faiz kararı ile ilgili beklentiler ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Toplantı sonrası, faiz kararı ve Merkez Bankası'nın ekonomik durumu değerlendirmesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılı için belirlenen takvime göre, Merkez Bankası'nın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Politika faizi, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ifade ediyor.

Açıklamada, sıkı para politikasının enflasyon beklentileri ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak devam edeceği belirtildi.

YILIN SON TOPLANTISI ARALIK AYINDA YAPILACAK

PPK, yaz aylarındaki toplantılarını ise 19 Haziran ve 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

#Merkez Bankası Faiz
#Merkez Bankası Faiz Kararı
#Para Politikası Kurulu

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