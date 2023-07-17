AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 500 baz puan artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.Haziran ayında politika faizi yüzde 15'e yükselmişti.

TCMB'nin dolar/TL kurunu dizginlemek için rezervden satış yapmaya son vermesinin ardından rezervler artış gösteriyor. 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolara ulaştı. Net uluslararası rezervleri 7 Temmuz haftasında 3.3 milyar dolar artışla 13.17 milyar dolar oldu.