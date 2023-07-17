Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı tarihinde. TCMB, son toplantısında politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarmıştı. TCMB yeni döneminde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını belirtti. TCMB Başkanı da yeni dönemde enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Politika faizi beklentisini ileten ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 500 baz puan artış yönünde gerçekleşti.
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı faiz kararı için beklentiler artıyor.TCMB'nin faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
AA Finans'ın yaptığı beklenti anketine göre, ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 500 baz puan artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.Haziran ayında politika faizi yüzde 15'e yükselmişti.
Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor
TCMB'nin dolar/TL kurunu dizginlemek için rezervden satış yapmaya son vermesinin ardından rezervler artış gösteriyor. 7 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolara ulaştı. Net uluslararası rezervleri 7 Temmuz haftasında 3.3 milyar dolar artışla 13.17 milyar dolar oldu.
Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların devamı için hızla çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.