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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB yılın son faiz kararı...

14:289/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası son faiz kararı ne zaman?
Merkez Bankası son faiz kararı ne zaman?

"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 21 Aralık 2024 Perşembe günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda, politika faiz oranına ilişkin alınacak karar açıklanacak. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları, bu kararı yakından takip ediyor. Ekonomistlerin tahminleri ve piyasaların beklentisi, faiz kararının para ve sermaye piyasalarında nasıl bir etki yaratacağını şekillendirecek.

Yılın son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 21 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Bu toplantıda, Merkez Bankası’nın politika faiz oranına ilişkin kararı açıklanacak. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizleri üzerinde belirleyici olacak bu karar, piyasalarda merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kasım ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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#Merkez Bankası
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