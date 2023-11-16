Merkez Bankası faiz kararı gündemde merakla araştırılmaya başlandı. En son Ekim ayında politika faizi 5 puan yükseltilerek %35'e çıkarılmıştı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre bu ay ne zaman faiz açıklaması yapılacağını sorguluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı. Ağustos ayında yüzde 25'e yükselen faizler eylülde ise yüzde 30 seviyesine çıkmıştı. Son olarak ekim ayında ise 500 baz puan faiz artışına gidildi ve faizler yüzde 35'e yükseltildi.