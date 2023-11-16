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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı bekleniyor! 2023 TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı kasım ayında geçerli olacak politika faizini gösterecek. TCMB PPK takvimi içerisinde kasım ayı toplantısının hangi tarihte yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Peki, Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB kasım ayı faiz kararı ne olacak?

13:13 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı gündemde merakla araştırılmaya başlandı. En son Ekim ayında politika faizi 5 puan yükseltilerek %35'e çıkarılmıştı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre bu ay ne zaman faiz açıklaması yapılacağını sorguluyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.

MB ÖNCEKİ FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı. Ağustos ayında yüzde 25'e yükselen faizler eylülde ise yüzde 30 seviyesine çıkmıştı. Son olarak ekim ayında ise 500 baz puan faiz artışına gidildi ve faizler yüzde 35'e yükseltildi.



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