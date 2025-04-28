Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni tarih belli oldu. Mayıs ayında Para Politikası Kurulu toplantısı düzenlenmeyecek. Yatırımcılar ve piyasalar, 22 Mayıs 2025 günü gerçekleştirilecek toplantıya odaklandı. Kararın aynı gün saat 14.00’te duyurulması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayında yapılan son toplantıda faiz artırımı kararı alınmış, politika faizi yükseltilmişti. Mart ayında ise faiz oranlarında değişikliğe gidilmemişti. Şimdi gözler, piyasalar üzerinde etkili olacak yeni PPK toplantısına çevrildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir sonraki toplantısı 19 Haziran'da olacak ve faiz kararı da aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.
Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayına PPK toplantısı düzenlenmeyecek.
NİSAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısından çıkan karara göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.
Mart ayı kararında ise Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.