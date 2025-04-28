Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayında yapılan son toplantıda faiz artırımı kararı alınmış, politika faizi yükseltilmişti. Mart ayında ise faiz oranlarında değişikliğe gidilmemişti. Şimdi gözler, piyasalar üzerinde etkili olacak yeni PPK toplantısına çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir sonraki toplantısı 19 Haziran'da olacak ve faiz kararı da aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayına PPK toplantısı düzenlenmeyecek.

NİSAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) toplantısından çıkan karara göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmişti.