Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB toplantı 2024 Temmuz toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için araştırmalar başladı. 2024 Temmuz ayında Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. Her ay düzenli olarak yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı için büyük merak başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 ne zaman açıklanacak? Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün, ayın kaçında?