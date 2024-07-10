Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB toplantı 2024 Temmuz toplantı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için araştırmalar başladı. 2024 Temmuz ayında Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. Her ay düzenli olarak yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı için büyük merak başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 ne zaman açıklanacak? Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün, ayın kaçında?
Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanacak.
Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası Haziran ayı kararı ne olmuştu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
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