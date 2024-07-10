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Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB toplantı 2024 Temmuz toplantı tarihi

Merkez Bankası tarafından yapılan dolar açıklamaları vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Vatandaşlar, dolar fiyatlarının hangi yöne doğru gideceğini çok merak ediyor... Bu kapsamda vatandaşların en fazla görüşünü merak ettiği kurumlardan birisi Merkez Bankası. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB toplantı ve faizin açıklanacağı tarih haberimizde.

14:10 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için araştırmalar başladı. 2024 Temmuz ayında Merkez Bankası faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. Her ay düzenli olarak yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı için büyük merak başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 ne zaman açıklanacak? Bu ayki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün, ayın kaçında?

Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2024 ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanacak.

Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası Haziran ayı kararı ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024

23 Temmuz 2024*

20 Ağustos 2024*

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024



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