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Mersin TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları

Mersin TOKİ arsa sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 250 bin sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ile başlamıştı. TOKİ evlerin kura çekilişleri devam ederken, arsa kura tarihleri de sorgulanmaya başlandı. 7 bin arsa kontenjanının verildiği Mersin müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Mersin merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Mersin arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Mersin TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Mersin arsa kura sonuçları

TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. TOKİ Mersin arsa kura çekilişi Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus’da yapılacak. Peki Mersin TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Mersin TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Mersin TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 17-25 Aralık tarihleri arasında TOKİ dördüncü etap kuraları çekiliyor. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Mersin TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Mersin TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Mersin kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Mersin TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Mersin TOKİ arsa yerleri

Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?
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