Meteorolojiden uyarı geldi: Eskişehir'de yarın hava nasıl olacak? İşte Eskişehir hava durumu 5 günlük tahminler

Eskişehir'de meteorolojinin tahminlerine göre yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ve 5 günlük Eskişehir hava durumu tahminleri.
Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Eskişehir'de de bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminler ve 5 günlük Eskişehir hava durumu raporu haberimizde.
ESKİŞEHİR İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi öğle saatlerinde ise Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta şiddette eseceği günde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması beklendiği aktırıldı.
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'de 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;
Cumartesi: 9° Güneşli
Pazar: 10° Güneşli
Pazartesi: 14° Güneşli
Salı: 16° Bulutlu
Çarşamba: 18° Bulutlu