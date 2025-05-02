Meteorolojiden uyarı geldi: Eskişehir'de yarın hava nasıl olacak? İşte Eskişehir hava durumu 5 günlük tahminler

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Eskişehir'de de bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminler ve 5 günlük Eskişehir hava durumu raporu haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi öğle saatlerinde ise Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta şiddette eseceği günde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması beklendiği aktırıldı.