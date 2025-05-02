Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteorolojiden uyarı geldi: Eskişehir'de yarın hava nasıl olacak? İşte Eskişehir hava durumu 5 günlük tahminler

Meteorolojiden uyarı geldi: Eskişehir'de yarın hava nasıl olacak? İşte Eskişehir hava durumu 5 günlük tahminler

18:592/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Meteoroloji'den Eskişehir için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Eskişehir için sağanak uyarısı

Eskişehir'de meteorolojinin tahminlerine göre yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ve 5 günlük Eskişehir hava durumu tahminleri.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Eskişehir'de de bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminler ve 5 günlük Eskişehir hava durumu raporu haberimizde.


ESKİŞEHİR İÇİN SAĞANAK UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, cumartesi öğle saatlerinde ise Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta şiddette eseceği günde hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması beklendiği aktırıldı.


ESKİŞEHİR HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'de 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

Cumartesi: 9° Güneşli

Pazar: 10° Güneşli

Pazartesi: 14° Güneşli

Salı: 16° Bulutlu

Çarşamba: 18° Bulutlu

#Eskişehir
#Hava durumu
#Sağanak yağış
#Meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için kötü haber: Çıkış 2026'ya kaldı