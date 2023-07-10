Metrobüs hattı durakları biniş aktarma ücreti ulaşım süresi
Metrobüs Durakları Hangileri?
- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
- Beykent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Beylikdüzü Belediye
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
- Haramidere Sanayi
- Saadetdere Mahallesi
- Mustafa Kemalpaşa
- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- Şükrübey
- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
- Küçükçekmece
- Cennet Mahallesi
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler (Ataköy)
- Bahçelievler
- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
- Topkapı
- Bayrampaşa – Maltepe
- Edirnekapı
- Ayvansaray – Eyüpsultan
- Halıcıoğlu
- Okmeydanı
- Darülaceze – PERPA
- Okmeydanı Hastane
- Çağlayan (Adliye)
- Mecidiyeköy
- Zincirlikuyu
Anadolu Yakası metrobüs durakları
Metrobüs Anadolu yakası durak isimleri ise şu şekilde:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
- Söğütlüçeşme (Kadıköy)
Metrobüs Saatleri Nelerdir?
Metrobüs sefer saatleri bu toplu taşıma aracıyla ulaşımını sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konudur. Metrobüs 24 saat boyunca hizmet veren toplu taşıma aracıdır. 2-3 dakika aralıklarla seferler gerçekleşirken gece 00:00'dan sonra ise 15-20 dakika aralıklarla metrobüs seferleri yapılır.
Metrobüs Aktarma Duraklarından M1, M2, M4, M5, M7 metroya, tramvaya ve Marmaray'a hangi duraklardan aktarma yapılır?
Metrobüsten M1, M2, M4, M5, M7 metrolarına, tramvaya ve Marmaray'a aktarma yapmak mümkün. Bu noktada, toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için metrobüs aktarma durakları şu şekilde;
Merter Metrobüs Durağı
Zeytinburnu Metrobüs Durağı
İncirli Metrobüs Durağı
Bahçelievler Metrobüs Durağı
Şirinevler Metrobüs Durağı
Yenibosna Metrobüs Durağı
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı
Metrobüs – M4 Metro Aktarma Durakları
Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı
Metrobüs – M5 Metro Aktarma Durakları
Metrobüs – M7 Metro Aktarma Durakları
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
Metrobüs Marmaray (YHT) Aktarma Durakları
Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)
34 Metrobüs Hattının Geçtiği DuraklarAvcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah.- Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı -Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu
34A Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar
Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34Z Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar
Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34AS hangi duraklardan geçiyor?
34AS Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar: Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34BZ Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar
Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu
Metrobüs Durakları Arası Kaç Dakika Sürüyor?
Beylikdüzü son duraktan binen bir yolcu, Söğütlüçeşme metrobüs durağına kaç dakikada varacağını zaman zaman sorguluyor. Avcılar Söğütlüçeşme, Beylikdüzü Zincirlikuyu ile Zincirlikuyu Söğütlüçeşme durakları arası kaç dakika sürüyor? sorusu da metrobüs hattını kullanacak ya da kullanan vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında. İşte metrobüs durakları arasının kaç dakika sürdüğüne ilişkin detaylar.
- Avcılar Zincirlikuyu arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
- Avcılar Söğütlüçeşme arası 33 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.
- Beylikdüzü Zincirlikuyu arası 37 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.
- Beylikdüzü Cevizlibağ arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
- Beylikdüzü Söğütlüçeşme arası 44 durak yaklaşık 100 dakika sürmektedir.
- Zincirlikuyu Söğütlüçeşme arası 8 durak yaklaşık 25 dakika sürmektedir.
Metrobüs Kaça Kadar Açık?
Metrobüs saat kadar çalışıyor? sorusu da ulaşım için burayı kullananlarca araştırılıyor. 7/24 hizmet veren Metrobüs seferleri gün içinde 2-3 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde ise metrobüs sefer saatleri farklılık gösteriyor. Şöyle ki; saat 01:00'den 05:30'a kadar yolcu ve araç sayısının azlığından ötürü seferler yaklaşık yarım saatte bir gerçekleşiyor.
Metrobüs Ücretleri Ne Kadar?
2023 toplu taşıma zammı ile birlikte metrobüs biniş ücretleri de değişiklik gösterdi. Yeni metrobüs ücret tarifesi ile İstanbulkart ve Mavi Kart bilet fiyatları belli oldu. 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan ücret tarifesi şu şekilde:
İstanbulkart Metrobüs Ücretleri
- Tam: 9,90 TL
- Öğrenci: 4,83 TL
- Sosyal (Öğretmen, 60 Yaş): 7,09 TL
- Mavikart (Aylık Akbil Ücretleri)
- Tam: 777 TL
- Öğrenci: 140 TL
- Sosyal (Öğretmen, 60 Yaş): 483 TL
Metrobüs Aktarma Ücretleri
- Tam: 7,09 TL
- Öğrenci: 2,12 TL
- Sosyal: 4,25 TL
- Tam: 5,38 TL
- Öğrenci: 1,99 TL
- Sosyal: 3,25 TL
- Tam: 3,40 TL
- Öğrenci: 1,70 TL
- Sosyal: 2,12 TL
- Tam: 3,40 TL
- Öğrenci: 1,70 TL
- Sosyal: 2,12 TL
- Tam: 3,40 TL
- Öğrenci: 1,70 TL
- Sosyal: 2,12 TL
Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor?
Metrobüse yakın ilçeler hangileri? yine hangi ilçeler metrobüs güzergında? sorusu da vatandaşların gündeminde.
Metrobüsler; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden geçmektedir. Bu ilçelerin çevresinde bulunan semtlere de metrobüsle ulaşım sağlama imkanı bulunmaktadır.
Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?
Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme, Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları faaliyet göstermektedir.
Metrobüsten Sonra Aktarma Ne Kadar?
İki ya da daha fazla toplu taşıma aracı kullanıldığında İstanbulkart basımında ücretlendirme değişiyor. Yani ilk basımda tam ücret ödenirken ikinci, üçüncü ve dördüncü basımlarda daha düşük ücret ödeniyor.
2023 yılında geçerli olan aktarma ücret tarifesi ise şu şekilde;
Tam: 7,09 TL
Öğrenci: 2,12 TL
Sosyal: 4,25 TL
Tam: 5,38 TL
Öğrenci: 1,99 TL
Sosyal: 3,25 TL
Tam: 3,40 TL
Öğrenci: 1,70 TL
Sosyal: 2,12 TL
Tam: 3,40 TL
Öğrenci: 1,70 TL
Sosyal: 2,12 TL
Tam: 3,40 TL
Öğrenci: 1,70 TL
Sosyal: 2,12 TL