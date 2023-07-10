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Metrobüs hattı durakları sefer saatleri ücretleri durak haritası bu haberde

Metrobüs sayesinde İstanbulluların bir yerden bir yere vaktinde ulaşıp, trafiğe takılmadan yolculuk yapabilmekte. İstanbul'un içinden çıkılmaz trafiğinde kendine has yolunda ilerleyen metrobüs artık en popüler toplu ulaşım aracı. Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferleri Beylikdüzü Son Durak'ta tamamlanmaktadır. Bu iki istasyon arasında 44 durak bulunmaktadır. Trafiğe takılmadan evine, işine ya da gitmek istediği yere en hızlı bir şekilde gitmek isteyenler Metrobüs hattı, güzergahı, sefer saatleri, durak haritasının yanında metrobüs ücretleri, aktarma durakları ile duraklar arası kaç dakika sürdüğü de merak konusu. İşte metrobüs ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

15:20 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Metrobüs hattı durakları biniş aktarma ücreti ulaşım süresi

Metrobüs hattı durakları biniş aktarma ücreti ulaşım süresi

Metrobüsle ilgili ilk çalışmalara 2006 yılının Mayıs ayında başlandı. 17 Eylül 2007 tarihinde ise ilk etapta Topkapı-Küçükçekmece arasında metrobüs seferleri başladı. Anadolu Yakası'ndaki ilk durak olan
Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
3 Mart 2009 tarihinde,
Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı
ise 19 Temmuz 2012 tarihinde faaliye geçti.Türkiye'nin İstanbul şehrinde hizmet veren 52 kilometre (32 mi) uzunluğunda ve 44 istasyona sahip olan Metrobüs sisteminde; doğu-batı aksında
Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar Merkez - Üniversite Kampüsü
ve
Beylikdüzü Son durak
kalkış/varışlı olarak günün 24 saati sefer yapan 6 hat bulunmaktadır.
Metrobüs hattı güzergahı
ndan Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a; Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından İstanbul metrosu'na; Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından İstanbul tramvayı'na aktarma imkânı vardır.
Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye Mahallesi, Halıcıoğlu, Ayvansaray - Eyüpsultan, Bayrampaşa - Maltepe, Merter, Beşyol, Küçükçekmece
Metrobüs durakları
hariç tüm istasyonlar engelli erişimine uygundur.
Metrobüs araçlarının ön tabelalarında artık hat numarası yerine Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme olmak üzere aracın gideceği son istasyon yazılmaya başlanmıştır. Haberimizin diğer detaylarında
Metrobüs sefer saatleri
başta olmak üzere
Metrobüs hattı durak isimleri, durak haritası, Metrobüs Marmaray ve metro aktarma durakları, biniş ücreti ile aktarma ücretleri
konusunda kapsamlı bilgilere yer verdik.

Metrobüs Durakları Hangileri?

Metrobüs durak isimlerine bu kısımda yere verdi. İşte
Avrupa Yakası metrobüs durakları
  1. Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  2. Beykent
  3. Cumhuriyet Mahallesi
  4. Beylikdüzü Belediye
  5. Beylikdüzü
  6. Güzelyurt
  7. Haramidere
  8. Haramidere Sanayi
  9. Saadetdere Mahallesi
  10. Mustafa Kemalpaşa
  11. Cihangir – Üniversite Mahallesi
  12. Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  13. Şükrübey
  14. Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
  15. Küçükçekmece
  16. Cennet Mahallesi
  17. Florya
  18. Beşyol
  19. Sefaköy
  20. Yenibosna
  21. Şirinevler (Ataköy)
  22. Bahçelievler
  23. İncirli – Ömür (Bakırköy)
  24. Zeytinburnu
  25. Merter
  26. Cevizlibağ
  27. Topkapı
  28. Bayrampaşa – Maltepe
  29. Edirnekapı
  30. Ayvansaray – Eyüpsultan
  31. Halıcıoğlu
  32. Okmeydanı
  33. Darülaceze – PERPA
  34. Okmeydanı Hastane
  35. Çağlayan (Adliye)
  36. Mecidiyeköy
  37. Zincirlikuyu

Anadolu Yakası metrobüs durakları

Metrobüs Anadolu yakası durak isimleri ise şu şekilde:

  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. Burhaniye
  3. Altunizade
  4. Acıbadem
  5. Uzunçayır
  6. Fikirtepe
  7. Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Metrobüs Saatleri Nelerdir?

Metrobüs sefer saatleri bu toplu taşıma aracıyla ulaşımını sağlamak isteyenlerin en çok merak ettiği konudur. Metrobüs 24 saat boyunca hizmet veren toplu taşıma aracıdır. 2-3 dakika aralıklarla seferler gerçekleşirken gece 00:00'dan sonra ise 15-20 dakika aralıklarla metrobüs seferleri yapılır.

Metrobüs Aktarma Duraklarından M1, M2, M4, M5, M7 metroya, tramvaya ve Marmaray'a hangi duraklardan aktarma yapılır?

Metrobüsten M1, M2, M4, M5, M7 metrolarına, tramvaya ve Marmaray'a aktarma yapmak mümkün. Bu noktada, toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için metrobüs aktarma durakları şu şekilde;

Metrobüs – M1 Metro Aktarma Durakları

Merter Metrobüs Durağı

Zeytinburnu Metrobüs Durağı

İncirli Metrobüs Durağı

Bahçelievler Metrobüs Durağı

Şirinevler Metrobüs Durağı

Yenibosna Metrobüs Durağı

Metrobüs – M2 Metro Aktarma Durakları

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

Metrobüs – M4 Metro Aktarma Durakları

Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs – M5 Metro Aktarma Durakları

Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs – M7 Metro Aktarma Durakları

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)

34 Metrobüs Hattının Geçtiği DuraklarAvcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah.- Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı -Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

34A Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

34Z Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

34AS hangi duraklardan geçiyor?

34AS Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar: Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme

34BZ Metrobüs Hattının Geçtiği Duraklar

Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

Metrobüs Durakları Arası Kaç Dakika Sürüyor?

Beylikdüzü son duraktan binen bir yolcu, Söğütlüçeşme metrobüs durağına kaç dakikada varacağını zaman zaman sorguluyor. Avcılar Söğütlüçeşme, Beylikdüzü Zincirlikuyu ile Zincirlikuyu Söğütlüçeşme durakları arası kaç dakika sürüyor? sorusu da metrobüs hattını kullanacak ya da kullanan vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında. İşte metrobüs durakları arasının kaç dakika sürdüğüne ilişkin detaylar.

  1. Avcılar Zincirlikuyu arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
  2. Avcılar Söğütlüçeşme arası 33 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.
  3. Beylikdüzü Zincirlikuyu arası 37 durak yaklaşık 80 dakika sürmektedir.
  4. Beylikdüzü Cevizlibağ arası 26 durak yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
  5. Beylikdüzü Söğütlüçeşme arası 44 durak yaklaşık 100 dakika sürmektedir.
  6. Zincirlikuyu Söğütlüçeşme arası 8 durak yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

Metrobüs Kaça Kadar Açık?

Metrobüs saat kadar çalışıyor? sorusu da ulaşım için burayı kullananlarca araştırılıyor. 7/24 hizmet veren Metrobüs seferleri gün içinde 2-3 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde ise metrobüs sefer saatleri farklılık gösteriyor. Şöyle ki; saat 01:00'den 05:30'a kadar yolcu ve araç sayısının azlığından ötürü seferler yaklaşık yarım saatte bir gerçekleşiyor.

Metrobüs Ücretleri Ne Kadar?

2023 toplu taşıma zammı ile birlikte metrobüs biniş ücretleri de değişiklik gösterdi. Yeni metrobüs ücret tarifesi ile İstanbulkart ve Mavi Kart bilet fiyatları belli oldu. 02.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan ücret tarifesi şu şekilde:

İstanbulkart Metrobüs Ücretleri

  • Tam: 9,90 TL
  • Öğrenci: 4,83 TL
  • Sosyal (Öğretmen, 60 Yaş): 7,09 TL
  • Mavikart (Aylık Akbil Ücretleri)
  • Tam: 777 TL
  • Öğrenci: 140 TL
  • Sosyal (Öğretmen, 60 Yaş): 483 TL

Metrobüs Aktarma Ücretleri

1. Aktarma
  • Tam: 7,09 TL
  • Öğrenci: 2,12 TL
  • Sosyal: 4,25 TL
2. Aktarma
  • Tam: 5,38 TL
  • Öğrenci: 1,99 TL
  • Sosyal: 3,25 TL
3. Aktarma
  • Tam: 3,40 TL
  • Öğrenci: 1,70 TL
  • Sosyal: 2,12 TL
4. Aktarma
  • Tam: 3,40 TL
  • Öğrenci: 1,70 TL
  • Sosyal: 2,12 TL
5. Aktarma
  • Tam: 3,40 TL
  • Öğrenci: 1,70 TL
  • Sosyal: 2,12 TL

Metrobüs Hangi İlçelerden Geçiyor?

Metrobüse yakın ilçeler hangileri? yine hangi ilçeler metrobüs güzergında? sorusu da vatandaşların gündeminde.

Metrobüsler; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden geçmektedir. Bu ilçelerin çevresinde bulunan semtlere de metrobüsle ulaşım sağlama imkanı bulunmaktadır.

Anadolu Yakası'ndaki Metrobüs Durakları Hangileri?

Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme, Fikirtepe, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade, Burhaniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durakları faaliyet göstermektedir.

Metrobüsten Sonra Aktarma Ne Kadar?

İki ya da daha fazla toplu taşıma aracı kullanıldığında İstanbulkart basımında ücretlendirme değişiyor. Yani ilk basımda tam ücret ödenirken ikinci, üçüncü ve dördüncü basımlarda daha düşük ücret ödeniyor.

2023 yılında geçerli olan aktarma ücret tarifesi ise şu şekilde;

1. Aktarma

Tam: 7,09 TL

Öğrenci: 2,12 TL

Sosyal: 4,25 TL

2. Aktarma

Tam: 5,38 TL

Öğrenci: 1,99 TL

Sosyal: 3,25 TL

3. Aktarma

Tam: 3,40 TL

Öğrenci: 1,70 TL

Sosyal: 2,12 TL

4. Aktarma

Tam: 3,40 TL

Öğrenci: 1,70 TL

Sosyal: 2,12 TL

5. Aktarma

Tam: 3,40 TL

Öğrenci: 1,70 TL

Sosyal: 2,12 TL


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22 dakika önce
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