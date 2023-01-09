Özgün Serie Ada Roma, son dakikalarda maçı çevirdi
ÖZGÜN HABERLER

Serie A'da Roma, son dakikalarda maçı çevirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma mücadelesi 2-2 berabere sonuçlandı. Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı. Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Milan-Roma maç özeti: Serie A Milan-Roma maç sonucu 2-2
Serie A Milan-Roma maçı

İtalya Serie A'da Milan ile Roma kozlarını paylaştı. Ev sahibi mücadelede Kalulu ve Pobega ile 2-0 öne geçse de Mourinho'nun öğrencileri Ibanez ve Abraham ile San Siro'dan 1 puanı çıkarmasını bildi.

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı.

Milan Roma maç özeti
Milan Roma maç özeti

Milan-Roma maçı golleri kim attı?

Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.


Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
ÖZGÜN
Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Bahçedebomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.