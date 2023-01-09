Serie A'da Roma, son dakikalarda maçı çevirdi

İtalya Serie A'da Milan ile Roma kozlarını paylaştı. Ev sahibi mücadelede Kalulu ve Pobega ile 2-0 öne geçse de Mourinho'nun öğrencileri Ibanez ve Abraham ile San Siro'dan 1 puanı çıkarmasını bildi.

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı.

Milan Roma maç özeti

Milan-Roma maçı golleri kim attı?

Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.

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