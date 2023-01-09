Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe, bir gol bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Ocak Pazartesi 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.
Bugün kimin maçı var? (9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)
- 15:30 Vietnam – Endonezya AFF Kupasi Bilyoner
- 17:00 M.Başakşehir – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 18:00 Panetolikos – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 19:00 Portekiz Ligi Maç Özetleri Smart Spor HD, Spor Smart
- 20:00 Alanyaspor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 İstanbulspor – Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 20:30 Verona – Cremonese İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
- 22:45 Bologna – Atalanta İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
- 23:00 Athletic Bilbao – Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus, S Sport 2
- 23:00 Oxford Utd – Arsenal İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
- 23:00 Huesca – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner
Süper Lig 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)