Özgün Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
ÖZGÜN HABERLER

Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük, Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 9 Ocak 2023 Pazartesi tarihli maç programı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 9 Ocak 2023 maçları
Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe, bir gol bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Ocak Pazartesi 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

  • 15:30 Vietnam – Endonezya AFF Kupasi Bilyoner
  • 17:00 M.Başakşehir – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 18:00 Panetolikos – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  • 19:00 Portekiz Ligi Maç Özetleri Smart Spor HD, Spor Smart
  • 20:00 Alanyaspor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 İstanbulspor – Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  • 20:30 Verona – Cremonese İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  • 22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:45 Bologna – Atalanta İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport
  • 23:00 Athletic Bilbao – Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus, S Sport 2
  • 23:00 Oxford Utd – Arsenal İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
  • 23:00 Huesca – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner

Süper Lig 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

  • 17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)

ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
Nihat Kahveciden İrfan Can Kahveciye sitem: Sen kime kızdın?

Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Bahçede<br>bomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.