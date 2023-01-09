Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ali Sowe, bir gol bir asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 9 Ocak Pazartesi 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (9 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

15:30 Vietnam – Endonezya AFF Kupasi Bilyoner

17:00 M.Başakşehir – Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

18:00 Panetolikos – OFI Crete Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

19:00 Portekiz Ligi Maç Özetleri Smart Spor HD, Spor Smart

20:00 Alanyaspor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 İstanbulspor – Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:30 Verona – Cremonese İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport

22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:45 Bologna – Atalanta İtalya Serie A S Sport, S Sport Plus, CBC Sport

23:00 Athletic Bilbao – Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus, S Sport 2

23:00 Oxford Utd – Arsenal İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1

23:00 Huesca – Albacete İspanya La Liga 2 Bilyoner

Süper Lig 9 Ocak 2023 Pazartesi kimin maçı var, maç saat kaçta?

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)