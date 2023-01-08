Spor ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray 0-3
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ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Süper Lig’in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarıda Sergio Oliveira, ikinci yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Ev sahibi takım, İrfan Can Kahveci'nin son bölümdeki kırmızı kartıyla maçı 10 kişi tamamladı. Bu maçın özetine ve gollere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3 maçı özeti, golleri izle
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 7. golünü attı.

Süper Lig’in 18. Haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Mücadelenin 13. Dakikasında Galatasaray bir duran top organizasyonunda Abdülkerim Bardakçı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

16. Dakikada Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha buldu. Fakat bu gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

28. Dakikada Sarı kırmızılı takım sağ kanattan geldi. Rashica’nın pasında Barış Alper topu üstten dışarı gönderdi.

32. Dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Korner organizasyonunda arka tarafa seken topa, güzel bir vuruş yapan Oliveira takımına üstünlüğü getirdi. İlk yarıda konuk ekibin bariz bir oyun üstünlüğü varken, sarı lacivertliler istediği başlangıcı yapamadı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı Fenerbahçe’de Gustavo Henrique yerine Lincoln Henrique oyuna dahil oldu. Sarı lacivertliler bu değişiklikle birlikte üçlü savunmadan dörtlüye döndü. 66. Dakikada Fenerbahçe Osayi ile gole yaklaştı. Onun vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle farkı ikiye çıkarttı. Savunma arkasına atılan topta, Fenerbahçe savunmasını az adamla yakalayan Kerem, topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, daha sonra ceza sahasına hareketlenen Kerem'i tekrar gördü ve pası gönderdi. Kerem, topu Altay'ın bacaklarının arasından ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dubois'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Maçta son sözü Mauro Icardi söyledi. Savunmada Serdar Aziz'in hatasını iyi değerlendiren Arjantinli golü iğne deliğinden topu ağlara gönderdi.

Maçı 2-0 bitti.

Fenerbahçe-Galatasaray maç özeti

Fenerbahçe-Galatasaray maç özetini izlemek için tıklayınız...

Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahminleri
FOTOĞRAF 8
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Mustafa Ceceli: Galatasaray 2-1 ya da 3-2 kazanır.
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Sami Levi: Fenerbahçe 4-2 Galatasaray
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Ceyhun Fersoy: Fenerbahçe kazanır
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Volkan Arslan: 1-1 biter ya da Galatasaray kazanır.
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Hakan Bilgin: Fenerbahçe 3-2 kazanır
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Tolga Tekin: 2-2 biter
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Okan Kurt: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
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Ali Fuad Pekzeren: Galatasaray kazanır
Ünlülerin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tahminleri
Sanat dünyasının ünlü isimleri, Süper Lig'de bugün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmayla ilgili tahminlerini yayıncı kuruluş mikrofonuna açıkladı.


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